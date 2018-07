Verbod op döner kebab in metro

„Het eten in de metro is al jarenlang onderwerp van discussie. Aangezien na verschillende oproepen om niet te eten in de metro geen vooruitgang is geboekt, gaan we nu de stap zetten naar een verbod”, zegt Ulli Sima (SPÖ), het gemeenteraadslid dat verantwoordelijk is voor vervoer.

„De gemiddelde reistijd op de metro is ongeveer tien minuten. Het is dan ook redelijk om het een paar minuten zonder sterk ruikend eten te doen.” De maatregel is ook bedoeld om de reinigingsdiensten te ontlasten.

