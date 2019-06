Wilders wil parlementaire enquête

„Het laten vervolgen van een parlementariër omdat die de regering ’teveel voor de voeten loopt’, is corrupt en een bananenrepubliek onwaardig”, twittert Wilders zondag. „Dit politieke proces moet worden gestopt. Een parlementaire enquête naar de politieke beïnvloeding van dit proces is zeer op zijn plaats.”

De advocaat van Geert Wilders onthulde dit weekend in De Telegraaf dat hij over bewijs schikt dat er wel degelijk forse politieke druk is uitgeoefend om de PVV-voorman te vervolgen.

Opdracht

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een verklaring van een ambtenaar, die in een notariële akte liet vastleggen dat hij dit hoorde uit de mond van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Opstelten stuurde secretaris-generaal Demmink van het departement naar een overleg met de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie met de opdracht Wilders te vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.”

Opstelten zegt dat hij „zich niets kan herinneren.” Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft na onderzoek geen aanwijziging gevonden dat er politieke bemoeienis is geweest.

Waarheid

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. Getuigen die worden opgeroepen zijn verplicht om te verschijnen en staan onder ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden wegens meineed als blijkt dat ze niet de waarheid spreken. De verhoren zijn bovendien openbaar.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Wilders veel steun zal krijgen voor een parlementaire enquête. Zijn zaak is nog onder de rechter. Politici van andere partijen zijn vanwege de scheiding der machten zeer terughoudend met reageren.