Het WK? Matig voetbal (en we zijn voor Kroatië)

Zo is onze lezer Cervantis behoorlijk te spreken over het toernooi: „Mooi WK met als verbetering de videoscheidsrechter. Mooie wedstrijden gezien met verrassende uitslagen vaak nog in de slotminuten. Een geslaagd toernooi wat mij betreft.”

Niet alle wedstrijden waren even goed (wie weet nog de uitslag van Panama-Tunesië?), vindt besemer5: „Het was een weinig enerverend WK met matig voetbal of de finale moet ineens groots en meeslepend voetbal opleveren. Dat laatste kan ik me niet voorstellen met Kroatië dat al drie keer tot het uiterste moest gaan en Frankrijk dat zeer economisch en defensief speelde. De enige memorabele ontwikkeling was zeer waarschijnlijk VAR.”

De meningen over de kwaliteit van de wedstrijden zijn verdeeld. B. Boxemrek is niet enthousiast: „Het hele WK was maar zeer matig. Hopelijk wint Kroatië, anders is het helemaal huilen met de pet op.”

Dat we het liefst de Kroaten zien winnen, bevestigt ook j.j.t.l.driessen, die overigens Oranje niet heeft gemist: „België vond ik tot nu toe de smaakmaker van het toernooi. Ik hoop voor Kroatië dat ze het kunnen winnen van de kwalitatief betere Fransen. Nederland heb ik voor geen moment gemist, ze kunnen hier de les uit trekken dat je met leuk en attractief voetbal ook een heel eind kan komen.”

Dat laatste ziet Jack Hollanda toch anders: „Ik heb niet veel gezien, maar wat ik heb gezien was toch merendeel tegenvallend. Overigens Oranje had ook vijf verdedigers in 2016, toen heette dat realistisch en tactisch briljant.”

Oranje niet gemist dan? Nou, misschien een beetje, door Corky bijvoorbeeld: „Mijn complimenten voor de sfeer op en rond het toernooi, geen enkel signaal geweest dat er zich ongeregeldheden hebben voorgedaan. Het voetbal op zich vond ik echter niet van een hoog niveau. Ons nationale team had daar ook zeker geen flater geslagen. Gelukkig komt er weer een goede lichting aan, dus binnenkort tellen we weer mee!

Het laatste woord is voor Tom de Boer: „Volgens mij was het een bijna perfect toernooi. Mooie stadions, mooie retro intro’s op tv, volksliederen met de juiste muziek, leuk oplopen met die kindjes, voetbal met al z’n goede en slechte kanten. Alleen de VAR is nog even wennen. En de verkeerde landen staan in de finale. Voor mij hebben we met België-Engeland de echte finale. Morgen ga ik niet eens kijken.”

O, voordat we het vergeten: Panama-Tunesië werd 1-2.