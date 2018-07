Hazard scoort en dupeert Belgische elektrozaak met gedurfde wk-actie

Toch is het nu zover: Eden Hazard maakte met zijn 2-0 in de troostfinale tegen Engeland de zestiende treffer voor België, het meest scorende team van het WK. En dus zit elektronicazaak Krëfel met de handen in het haar.

Hoewel? Klanten krijgen het aankoopbedrag niet cash terug, maar in de vorm van een tegoedbon, die bij hetzelfde bedrijf kan worden ingewisseld. Ook zou Krëfel, volgens een Belgische krant, verzekerd zijn, dus de schade lijkt niet zo groot.

Kostenpost

Toch ligt de kostenpost waarschijnlijk hoger dan 1 miljoen euro. Hoeveel tv’s er precies zijn verkocht, wil het niet zeggen, maar een woordvoerder zei eerder dat het om ’enkele duizenden’ ging. De goedkoopste tv kost 500 euro, en aangezien ’duizenden’ minstens 2000 impliceert, zullen er bonnen worden uitgeschreven van een totale waarde van 1 miljoen euro of meer.

Het bedrijf reageert overigens wel sportief op sociale media, en heeft alle goals daarvoor ook al luid toegejuicht.