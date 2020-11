Jan, Jans en de kinderen: geen dag ouder, maar wel eigentijds

Ⓒ Libelle/DPG

Het is een oer-Hollands gezin, maar niet in het minst oubollig: Jan, Jans en de kinderen gaan al vijftig jaar mee en zijn tegelijkertijd geen dag ouder geworden. Toch deden de huiscomputer, de mobiele telefoon, burnouts, flexwerken, scheidingen, Syrische vluchtelingen en zelfs mondkapjes inmiddels hun intrede in huize Tromp.