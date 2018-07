Israël doodt twee tieners tijdens grootste geweldsgolf Gaza sinds 2014

Volgens getuigen nam de Israëlische luchtmacht een leeg gebouw onder vuur en raakte de slachtoffers van vijftien en zestien jaar oud die toevallig voorbij liepen. Een woordvoerder van het Israëlische leger kon dit niet bevestigen.

Volgens het Israëlische leger gebruikt Hamas het gebouw en een tunnel eronder voor trainingen in stadsguerrilla. Omwonenden zouden voor de luchtaanval gewaarschuwd zijn.

Grote geweldsgolf

Israël voerde zaterdag tientallen luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Op hun beurt vuurden Palestijnse militanten tientallen raketten af op Israël. Daarbij zijn volgens getuigen drie Israëliërs in de stad Sderot gewond geraakt. Ook ging volgens de Israëlische legerradio het luchtalarm af in de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. Of de stad daadwerkelijk is geraakt door Palestijnse raketten is niet bekend.

Het gaat volgens een Israëlische regeringswoordvoerder om de grootste opleving van het geweld sinds de Gaza-oorlog in 2014.

’Het wordt erger’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dreigde zaterdag met intensievere aanvallen op Gaza als de raketaanvallen van militante Palestijnen op Israël doorgaan. ,,We zullen de intensiteit van de aanvallen verhogen indien nodig", zei Netanyahu na afloop van een overleg met minister van Defensie Avigdor Lieberman en de legerleiding,