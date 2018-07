Lichaam van vermiste zwemmer gevonden in Limburgse Heel

De zwemmer ging kopje onder in de Boschmolenplas en kwam niet meer boven, zo schrijft 1Limburg. De hulpdiensten werden rond 15.00 uur gealarmeerd. Duikteams uit Weert, Stein en Eijsden gingen zoeken naar de drenkeling. Aanvankelijk werd ook een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie, maar omdat de zwemmer nog niet werd gevonden, ging de helikopter terug naar de basis.

Hulpdiensten rukten massaal uit voor de zwemmer. Ⓒ GinoPress B.V.

Rond 20.00 uur nam de politie de zoekactie over, zo vertelt een woordvoerder van de Limburgse brandweer. Tweeeënhalf uur later werd het lichaam gevonden.

Geen hoop

De brandweer heeft zaterdagmiddag urenlang gezocht, beginnend bij de plek waar de zwemmer onder water raakte. „We hebben speciale zoekpatronen. Het gebied rond de plaats waar de zwemmer vermist raakte, hebben we helemaal gehad. Nu wordt in het oevergebied gekeken. Daarna wordt de hele plas doorzocht.”

Hoop dat de drenkeling levend wordt aangetroffen, was er om 20.00 uur al nauwelijks meer, vertelde de brandweerwoordvoerder. „Nee, die hoop is weg. We zijn al uren aan het zoeken.”