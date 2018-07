VVD’er wil opvolger Juncker ’zonder zijn fratsen’

Van Baalen reageert in radioprogramma WNL Opiniemakers op de wiebelende Juncker. „We weten dat hij een goed glas nooit laat staan”, zegt Van Baalen. „Maar ik ben geen arts. Of hij nu beneveld was, ik denk het niet. Maar ik was er niet bij.”

Toch ziet Van Baalen uit naar het moment dat Juncker het toneel zal ruimen. „Aan zijn politiek houdbaarheid komt ook een eind. We krijgen binnenkort een nieuwe commissievoorzitter. Laat dat nou eens een fris, jong iemand zijn zonder de fratsen van de heer Juncker”, aldus Van Baalen, die daarmee ook doelde op zijn vreemde begroetingen van collega’s zoals Frans Timmermans.