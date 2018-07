Sperma ’in topvorm’ op onhandig tijdstip

Spermacellen zijn namelijk in topvorm om 7.30 uur. Dat hebben wetenschappers van het Zwitserse University Hospital Zurich uitgevonden, zo schrijft The Sun. Op dat tijdstip is de concentratie cellen met ’normale structuur’ het grootst.

Een vluggertje voor het werk blijkt dus geen slecht idee. „Op de vroege ochtend is de kwaliteit van sperma het hoogst. Wie het dan gebruikt, kan zowel natuurlijke vruchtbaarheid als vruchtbaarheid bij IVF verhogen”, aldus hoofdonderzoeker Brigitte Leeners tegen de krant.

Spermacellen zouden een soort ’innerlijke 24-uursklok’ hebben. Ook is er verschil gedurende het kalenderjaar; in de zomer is de man op z’n best, zo blijkt uit het onderzoek waarvoor 12.245 spermamonsters zijn gebruikt van 7.068 mannen. Die sperma is verzameld tijdens vruchtbaarheidsonderzoek tussen 1994 en 2015.

Discussie

Eerder leidde ander onderzoek óók al naar 7.30 uur als ideale tijd. Vooral raadzaam is om ’s ochtends op te staan, een ontbijtje te nemen en vervolgens weer onder de lakens te duiken: 45 minuten na het opstaan, om precies te zijn. Dan zijn de stresshormonen op het laagste niveau.

„Toch is het bewijs controversieel en zijn er conflicterende uitkomsten uit onderzoeken”, zo vertelt onderzoekster Brigitte Leeners eerlijk. „Andere studies wijzen 17.00 uur of 17.30 uur aan als ideale tijd.”