’Staakt-het-vuren Israël en Palestijnen’

„Inspanningen van Egyptische en internationale inspanningen hebben ertoe geleid de huidige escalaties te beëindigen”, aldus de Palestijn, die anoniem wil blijven. Een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft niet gereageerd.

Israël voerde zaterdag tientallen luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Op hun beurt vuurden Palestijnse militanten tientallen raketten af op Israël. Het ging volgens een Israëlische regeringswoordvoerder om de grootste opleving van het geweld sinds de Gaza-oorlog in 2014.

Twee doden, veel gewonden

Zaterdag werden twee Palestijnse tieners gedood tijdens een Israëlische luchtaanval op Gaza-Stad. Veertien anderen raakten gewond. Volgens getuigen nam de Israëlische luchtmacht een leeg gebouw onder vuur en werden de slachtoffers van vijftien en zestien jaar oud, die toevallig voorbij liepen, op die manier geraakt.

In Israël raakten volgens getuigen drie mensen in de stad Sderot gewond. Ook ging volgens de Israëlische legerradio het luchtalarm af in de stad Ashkelon, ten noorden van de Gazastrook. Of de stad daadwerkelijk is geraakt door Palestijnse raketten is niet bekend.