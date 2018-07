Man spot mysterieuze dieren in Rotterdamse haven

De video, die door Remon de Vuijst naar RTV Rijnmond werd gestuurd, lijkt vrij duidelijk: de dieren hebben alle kenmerken van dolfijnen. De Vuijst zag ze terwijl hij aan het werk was in de haven. „Ik dacht meteen aan dolfijnen. Verder heb ik niet zo veel verstand van dieren, haha, maar wel gaaf om te zien!”, reageert hij tegen De Telegraaf. „Je ziet het niet iedere dag.”

Als zijn observatie inderdaad blijkt te kloppen, dan zou dat erg speciaal zijn, vertelt een woordvoerder van het Havenbedrijf. „Dolfijnen komen in de haven heel sporadisch voor. Je ziet ze al nauwelijks in de Noordzee.”

Volgens de woordvoerder is het zelfs twintig jaar geleden dat er een dolfijn werd gezien in Rotterdam. „Dat was in de Brittaniëhaven aan de entree van de haven, daar heb ik toen nog achteraan gezeten”, vertelt hij. Overigens zou het ook om bruinvissen kunnen gaan, een kleine soort walvis.