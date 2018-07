België apetrots: ’Brons is het nieuwe goud’

Het Belgische voetbalteam heeft menig voetbalhart verovert, zo realiseren onze zuiderburen zich. Dankbaarheid regeert. „Brons is coming home”, schrijft Brent Jacobs. „Bedankt voor het fantastische WK”, schrijft de VRT, net als andere media lyrisch. „Neem even allemaal een momentje, leg u in het gras, kijk naar de lucht en zeg tegen uzelf: brons op het WK”, reageert iemand op Twitter, die het ongeloof – ondanks de geweldige lichting voetballers – mooi verwoordt.

„Het is brons geworden, maar voor mij blijft deze ploeg goud!”, aldus Kamerlid Meyrem Almaci‏. Meerdere politici sluiten zich daarbij aan. Niemand rouwt nog om het missen van de WK-finale. „Brons blinkt deze keer toch een beetje als goud. Tot morgen in Brussel, ons land is trots op jullie”, aldus een partijlid van Groen. „Brons is het nieuwe goud”, vindt ook Sp.a’er Rob Beenders.

Eerder lieten ook voetballers Toby Alderweireld, Eden Hazard en coach Roberto Martinez zich lovend uit over de eigen prestaties. „We hebben voldoende talent maar op dit WK hebben we ook heel hard gewerkt. We wilden ook vandaag heel België gelukkig maken”, vertelde de bondscoach. „Dat is gelukt.”

