Voetganger loopt op snelweg vlakbij festival en wordt geschept

Volgens omstanders werd de man geschept door een taxi-chauffeur. De politie kan dat niet bevestigen. Wel stelt de politie dat ’de man plotseling de snelweg zou zijn opgelopen’.

Op de snelweg gaat ondertussen het gerucht dat de man dronken zou zijn geweest. Hij zou mogelijk van de locatie Aqua Best komen, waar Daydream Festival aan de gang was. Dat is nog niet bevestigd.

De politie kan nog geen verdere details verstrekken, omdat het onderzoek momenteel loopt. „Wat er precies is gebeurd wordt nu onderzocht. De man is met verwondingen, onder meer aan zijn been, naar het ziekenhuis gebracht.”