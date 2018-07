Trump: ik ga voor tweede termijn

Trump verwacht geen serieuze concurrentie van de Democraten. „Ik zie niemand. Ik ken hen allemaal en ik zie niemand.”

In het interview met de Britse krant deed Trump ook uit de doeken dat hij met de Britse koningin Elizabeth over de brexit heeft gesproken. „Zij zei dat het een enorm complex probleem is. Niemand had enig idee hoe complex het echt zou zijn. Iedereen dacht: oh het is simpel. We blijven erin of we stappen eruit”, parafraseerde hij het Britse staatshoofd.

Trump beschreef de 92-jarige Elizabeth als een mooie vrouw. „ Zij is ongelofelijk. Ze is zo scherp. En als ik mooi zeg, bedoel ik van binnen en van buiten.”

De Amerikaanse president had ook lovende woorden over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. „Ik kan goed met hem opschieten. Hij is erg slim, heeft een geweldige persoonlijkheid, is grappig en hard.”

Trump kreeg ook de vraag of Kim Jong-un een nietsontziende dictator is. Hij antwoordde: „Zeker, hij is nietsontziend, maar dat zijn anderen ook.”