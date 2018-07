Meisje (17) overleden na ongeval in Horst

De drie andere inzittenden raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. De auto belandde in de berm tegen een boom, nadat de 19-jarige bestuurder uit Venray de macht over het stuur was verloren. De politie vermoedt dat de auto te snel reed.

De bestuurder is naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. De twee andere inzittenden, twee jongens van 17 en 19 jaar uit Venray, raakten ook gewond. De 17-jarige is met ernstig letsel naar Nijmegen gebracht. De 19-jarige ligt in het ziekenhuis in Venlo.