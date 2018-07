Vrouw stort in SUV van klif, 6 dagen later gered

Zes juli moest Angela Hernandez, een 23-jarige inwoonster van Portland, tijdens een rit over de bekende weg Big Sur uitwijken voor een dier. Daardoor raakte ze de macht over het stuur van haar SUV kwijt en stortte zij met auto en al een meter of tachtig van een klif.

Haar wagen kwam half in zee terecht. Zeven dagen hield zij zich in leven met water uit de radiator van haar auto, maakten lokale autoriteiten volgens persbureau Reuters bekend. Amerikaanse media melden echter dat ze met een radiatorslang water dronk uit een beekje.

De vrouw werd gevonden door twee hikers, zo’n zestig kilometer van het plaatsje Carmel, waar ze werd gezien op bewakingsbeelden van een tankstation. De vrouw bezeerde haar schouder door de crash. Hoe het verder met haar gaat is niet duidelijk.

Ze was op weg naar haar zus Isabel in Lancaster, in het zuiden van Californië. Op 5 juli stuurde ze om 22.00 uur een bericht naar haar zus met de mededeling dat ze moe was en op een parkeerplaats in haar auto ging slapen. De volgende dag om 08.00 uur stuurde ze nog een bericht dat ze toch de nacht was doorgereden. Daarna werd niets meer van haar vernomen en begon een dagenlange zoektocht. Het speurwerk werd bemoeilijkt door zware mist. Haar auto werd uiteindelijk gevonden door wandelaars in het afgelegen gebied.

Volgens de politie heeft de vrouw veel geluk gehad. „Meestal loopt dit slecht af door de val zelf of doordat mensen in de oceaan belanden, maar deze dame had een engeltje op haar schouder”, aldus een woordvoerder.