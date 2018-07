Nieuwe grondwet Cuba erkent privébezit

De huidige grondwet stamt uit 1976, toen de Koude Oorlog nog in volle gang was. Raúl Castro, de broer van oud-leider Fidel Castro, heeft zich al eerder uitgesproken voor aanpassingen. In de nieuwe grondwet zou ook erkenning komen van de vrije markt. Ook mag een president nog maar twee termijnen van vijf jaar benoemd worden. Ook zou er een premier komen, naast de president.

Het parlement mag zich straks eerst buigen over de conceptversie van de nieuwe grondwet. Die wordt later in een referendum voorgelegd aan de bevolking.