Na extreme regenval nu doden door hittegolf Japan

Het warme weer bemoeilijkt het opruimen van de schade die de overstromingen hebben veroorzaakt. Ⓒ AFP

TOKIO - Door een hittegolf zijn in Japan vijf doden gevallen en moesten 1500 mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. Het warmst was het in Hiroshima. In die regio liep het kwik op tot 38 graden, melden Japanse media.