Grotjongens mogen van ziekenhuis niet naar WK-finale kijken

De jongens moeten eerst verder herstellen van hun hachelijke ontsnapping uit de grot. Ook mogen ze niet te lang naar een scherm kijken. Het ziekenhuis laat de wedstrijd opnemen, zodat de groep op een later moment alsnog kan kijken. Dat meldt een anonieme bron in het hospitaal tegen persbureau Reuters.

De WK-finale in Moskou begint om 22.00 uur plaatselijke tijd in Thailand. Wereldvoetbalbond FIFA nodigde de jongens eerder uit om de finale bij te wonen, maar om medische redenen is dat niet mogelijk.

De jongens van het voetbalteam ’Wild Boars’ zaten meer dan twee weken opgesloten in een ondergelopen grot in het noorden van Thailand. Bij een ingewikkelde reddingsactie, die de wereld in een greep hield, werden ze allemaal levend naar buiten gebracht. Naar verwachting mogen de eerste jongens, tussen 11 en 16 jaar, donderdag het ziekenhuis verlaten.

De jongens zijn ook uitgenodigd om op termijn een wedstrijd van Manchester United op Old Trafford bij te wonen.