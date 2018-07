Politie maakt eind aan illegale houseparty in bos

De Kastanjelaan in Dorst. Ⓒ Google Maps

DORST - De politie in Brabant heeft afgelopen nacht in dezelfde regio als de nacht ervoor een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Dit keer was die in een bosperceel bij de Kastanjelaan in Dorst bij Breda. Omdat het om dezelfde organisatie gaat, is in Dorst beslag gelegd op een aanhanger met daarin de complete geluidsinstallatie, aggregaten en jerrycans.