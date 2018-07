Taart voor jarige Rembrandt

Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis, snijdt een taart met Rembrandts laatste zelfportret uit 1669 aan. Ⓒ ANP

Amsterdam - Vandaag is het precies 412 jaar geleden dat Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd geboren. De ondernemers in de Amsterdamse Jodenbreestraat, waar de Hollandse meester bijna twintig woonde en werkte, willen die dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Net als voorgaande jaren vieren zij zijn verjaardag met het Rembrandt Art Festival. Een straatfeest, waarin kunst, muziek en shoppen hand in hand gaan.