Vrouw zonder rijbewijs slaat over de kop: ’Ik wilde ook eens rijden’

Dat ging dus niet helemaal goed: toen ze wilde remmen, trapte ze op het gaspedaal. De vrouw knalde met de auto tegen een muurtje, schoot omhoog en kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand.

Buurtbewoners hebben de politie gebeld, die de vrouw heeft meegenomen naar het politiebureau om haar verhaal uit te leggen. Of ze gewond is geraakt, is niet duidelijk. De auto was wel total-loss. Die is door een takelbedrijf afgevoerd.