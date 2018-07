’Jaloerse’ Tilburger (18) mishandelt vriendin en schoonmoeder

Het meisje werd op een feestje door haar vriend mishandeld. De jongeman zou daarna in de woning van zijn vriendin haar moeder hebben geslagen. Daarna sloeg hij op de vlucht. Agenten konden de man even later in de buurt aanhouden.

De 18-jarige vriendin van de man vertelde de politie dat ze tijdens het feestje ruzie kreeg met haar ’ jaloerse’ vriend. Hij sloeg haar met gebalde vuist twee keer in het gezicht en op haar hoofd. De vrouw rende naar huis, maar hij achtervolgde haar. Toen hij aanbelde en de moeder van de jonge vrouw opendeed, werd ook zij door hem in het gezicht geslagen. De vrouw viel en kwam met haar hoofd op de grond terecht.

Toen ze naar het ziekenhuis wilde gaan, ontdekte ze dat haar auto bekrast was. Ook de linkerspiegel van de auto was vernield.

Beide vrouwen hebben aangiften gedaan.