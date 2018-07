Man die na ongeluk vluchtte is 49-jarige Pool

Een 43-jarige Poolse vrouw en 35-jarige Poolse man die ook in de auto zaten, raakten gewond. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder werd later op de avond aangehouden in een nabijgelegen maisveld. Ook hij was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

