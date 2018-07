Pinnen in Duitsland komt Nederlander duur te staan

Omdat de Nederlander dacht dat hij het totale bedrag van 5000 euro had gekregen, vertrok hij. Toen de Rijssenaar zijn fout ontdekte, was het al te laat. Een klant na de Rijssenaar had de overige 2000 euro in eigen zak gestoken, meldde lokale media zondag.

In Duitsland worden dergelijk hoge bedragen in twee keer uitbetaald. Een werknemer van de bank heeft aan de Duitse politie bevestigd dat iemand het geld heeft meegenomen. Het onderzoek is nog in volle gang.