’Nieuwe stonehenge’ ontdekt in kurkdroog Ierland

Anthony Murphy had al jaren sterke vermoedens dat er meer te vinden moest zijn in het veld. De ontdekte henge, een cirkelvormig bouwwerk uit de kopertijd, ligt midden in een archeologisch attractiegebied, met grafheuvels en andere henges.

Toen hij afgelopen dinsdag zijn drone opliet, was het raak. Het veld was gemaaid en de grond was daardoor wekenlang blootgesteld aan de zon. Volgens Murphy zou dat zou meer geheimen van het landschap kunnen blootleggen. En hij had gelijk: zijn vliegtuigje had duidelijke opnames gemaakt van een tot nu toe nog onbekende henge.

Ⓒ Anthony Murphy

Wat het doel van henges - die uit de periode tussen 11.000 tot 2500 voor Christus komen - is nooit echt duidelijk geworden. Wel hebben wetenschappers enkele jaren geleden geopperd dat Stonehenge dienst deed als begraafplaats.

De meeste henges zijn gevonden in Groot-Brittannië, waarvan Stonehenge de bekendste is. Deze nieuwe vondst in Ierland wordt geschat op 5000 jaar oud. De henge ligt bij de plaats Amesbury in het graafschap Wiltshire.