Kroaten wel trots ondanks verloren WK-finale

Gelijk na het laatste fluitsignaal stijgt er een oorverdovend applaus op. Plaats van handeling is eetcafé de Schuimspaan, waarvan de eigenaar een lumineus idee had: Klein Kroatië op Rotterdam Zuid. En in de Kroatische ’kolonie’ is er tijdens het uitreiken van de wereldbeker aan tegenstander Frankrijk een goed feestje bezig.

Is er geen verdriet, na het 4-2 verliezen van de finale? „Natuurlijk wel een beetje”, vertelt Sami in het Engels. Hij komt uit Rijeka en is op vakantie in Nederland. „Maar we stonden wel in de finale. En dat is ons nog nooit eerder gelukt. Dus ik ben trots.” Hij omhelst zijn vriend en zingt mee met de menigte: een Kroatisch lied dat nog het meest klinkt als ’olé olé olé’.

’Best wel wat gevloek gehoord’

De18-jarige Luca is half-Nederlands, half-Kroatisch. Wat hij zou doen als zijn vaderland tegen zijn moederland zou spelen? „Moeilijk”, oordeelt de student. „Waarschijnlijk toch Kroatië”, besluit hij na een tijd. „Want die zijn tenminste wel trots op hun team.” Hij vertelt over Mandzukic, die na de beslissende goal in de halve finale nu in zijn eigen doel scoorde. „Ik heb best wel wat gevloek gehoord”, vertelt Luca. „Maar Kroaten stappen daar toch sneller overheen. Die zijn dan toch eerder trots op de dingen die hij wel goed heeft gedaan.”

Vuurwerk op straat, zingende en dansende voetbalsupporters en de politie die even een kijkje komt nemen bij de feestelijkheden. „Een gekkenhuis”, voorspelde eigenaar Richard Admiraal al vooraf. Samen met zijn goede vriend Goran Miskovic organiseert hij al zes jaar evenementen rond de Kroatische wedstrijden. Maar zo gek als dit, had ook hij het nog niet meegemaakt. Gelukkig had de Rotterdamse ondernemer extra bier in geslagen. Maar ook een echte Kroatische specialiteit: rode wijn met cola. „Veel mensen verklaren je voor gek als je dat lekker vindt”, lacht Miskovic. „Maar het gaat er echt in hectoliters doorheen.”

’Laat ze dat lekker vieren’

En dat blijkt, want het feestje om de tweede plek blijft erg lang erg luidruchtig en erg gezellig. Maar is het toch niet een beetje vreemd, om een tweede plek zo uitbundig te vieren? „Een klein land als Kroatië dat voetbalgeschiedenis schrijft”, wuift de Rotterdamse Maarten Bres, een snikhete Kroatië-muts op zijn hoofd, dat bezwaar weg. „Laat ze dat lekker vieren. Wij deden toch ook een rondvaart door de grachten?