Verdachte in zaak dood Wouter van Luijn maandag voorgeleid

Het zou gaan om de chauffeur die Wouter van Luijn in zijn gehuurde Volkswagen Tiguan naar het ziekenhuis Son Espases bracht, vrijdagochtend om vijf uur, aldus La Ultima Hora. De politie wil dit echter niet bevestigen. Van Luijn overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Over de identiteit van de verdachte die wordt voorgeleid is nog niets bekend gemaakt, ook zijn leeftijd niet. Hij is dit weekend aangehouden omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde bij de politie over de gebeurtenissen van vrijdagochtend, meldden Spaanse media.

In eerste instantie deed hij zich (in de woorden van de lokale krant Diario de Mallorca) voor als een ‘barmhartige samaritaan’ die toevallig voorbij kwam op de verlaten verbindingsweg Camino de la Milana tussen Son Ferriol en Son Banya. Daar zou hij hebben gezien hoe een groep jongeren de filmeditor aftuigde. De jongeren zouden zijn gevlucht toen de chauffeur toeterde. Daarna zou hij Wouter van Luijn in zijn auto hebben gezet en naar het ziekenhuis hebben gebracht.

De auto waarmee Wouter van Luijn vermoedelijk naar het ziekenhuis zou zijn gebracht staat bij het politiebureau. De afdeling Moordzaken van de Nationale Politie heeft vingerafdrukken onderzocht. Ⓒ ANP

Maar door steeds wisselende, verwarrende verklaringen die hij in de loop van de dag aflegde, kwamen er voor de Spaanse politie steeds meer vraagtekens rond de betrouwbaarheid van dit verhaal. Duidelijk was in de ogen van de agenten dat hij niet de heldhaftige rol speelde die hij zichzelf had toegedicht, waarop hij is gearresteerd. Volgens de Diario de Mallorca zou hij in zijn laatste verklaring hebben gezegd dat Wouter van Luijn in Son Banya geschopt en geslagen is, aan de Calle Cinco in Son Banya, een wijk die berucht is om de drugshandel.

Volgens de andere lokale krant, La Ultima Hora, kwam Van Luijn daar vrijdagochtend om 4 uur na het feesten terecht met de intentie drugs te kopen. Hij zou daarbij zijn beroofd, op het moment dat dealers of tussenpersonen 700 euro in zijn portemonnee zagen zitten. Ook zou zijn mobiel zijn geroofd.

