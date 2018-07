Finnen demonstreren tegen Trump en Poetin

De demonstranten zwaaiden met vlaggen en spandoeken met daarop teksten als ’maak vrede, geen oorlog’, ’vluchtelingen welkom’ en ’maak mensenrechten weer belangrijk’. Sommigen zwaaiden met regenboogvlaggen om te protesteren tegen in hun ogen homofobe wetten in Rusland.

’Ieder voor zich’

„De huidige wereldorde wordt uitgedaagd door de voorliefde voor geweld en een houding van ’ieder voor zich’. En dat is wat deze twee mannen, Trump en Poetin, gemeen hebben, minachting voor de democratie, minachting voor internationale overeenkomsten, minachting voor de mensenrechten”, zei Heidi Hautala, lid van het Europees Parlement voor de Finse Groenen tegen de demonstranten.

Ⓒ REUTERS

Trump komt later zondag vanuit Schotland in Helsinki aan. Tienduizenden mensen demonstreerden vrijdag tijdens zijn bezoek aan Londen en duizenden anderen protesteerden zaterdag in Schotland, waar hij een groot deel van het weekend golf speelde.

Poetin komt maandag vlak voor de ontmoeting in Helsinki aan.