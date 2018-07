Grote heidebrand in Oldebroek

In totaal werden twaalf wagens ingezet om samen met waterwagens en coördinerende eenheden het vuur te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio ging het om een gebied van zo’n 200 bij 600 meter.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich uitbreidde buiten het heidegebied, waar zich onder meer campings bevinden. Na zo’n drie uur was het vuur onder controle.

Zondag niet geoefend

De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat de brand veroorzaakt was door een schietoefening, maar volgens het ministerie van Defensie is er op zondag niet geoefend en gebeurt dat ook niet met pyrotechnische middelen in tijden van droogte.

Het zou wel kunnen dat er nog munitie lag van een eerdere oefening. Maar de oorzaak van de brand is nog onbekend.