Tienduizenden eisen vrijlating Rif-activisten

In het Rifgebied vonden vorig jaar grootschalige demonstraties plaats tegen de corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking. De politie pakte honderden mensen op. De protestleiders gingen de cel in omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht.

Een rechtbank in Casablanca veroordeelde in juni nog 39 mensen, onder wie protestleider Nasser Zefzafi, tot gevangenisstraffen van maximaal 20 jaar. Advocaten van Rif-activisten zeggen dat ze tegen de vonnissen in beroep zullen gaan.

Sinds vorig jaar oktober is het onrustig in de noordelijk stad Al-Hoceima. Toen kwam vishandelaar Mohsen Fikri in een vuilniswagen om het leven. Hij wilde een partij in beslag genomen vis redden. Zijn dood leidde tot protesten tegen corruptie, discriminatie en economische malaise in de Rif.

Gedetineerden en hun families hadden opgeroepen tot de mars van zondag.