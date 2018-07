Tientallen dode watervogels uit sloot Oegstgeest gehaald

De dode vogels werden aangetroffen in het water bij de Martinus Houttuynhof. Het vermoeden bestaat dat de dieren zijn overleden ten gevolge van botulisme of te laag zuurstofgehalte in het water. Er hangt zondag ook een vieze lucht bij het water.

Volgens de buurtbewoner is het elk jaar wel een keer raak met dode watervogels daar alleen is het dit jaar wel heel extreem. Het waterschap is inmiddels ingelicht en gaat maandag onderzoek doen.