Jagers verdacht van neerschieten meisje (6)

Het 6-jarige meisje raakte zaterdagavond in een volkstuin in Grosssaara gewond toen zij in haar heup geschoten werd. Op hetzelfde moment werd er gejaagd in het naburige bos.

De politie sluit niet uit dat een jager het kind per ongeluk heeft geraakt. Het meisje is geopereerd en ligt nog in het ziekenhuis. Van een in de tuin gevonden projectiel wordt nu nagegaan of die van een van de in beslag genomen geweren van de jagers afkomstig is.

’Veiligheid is topprioriteit bij de jacht’

„Wij zijn diep bedroefd”, zei de woordvoerder van de Duitse jachtvereniging over het incident. „Alles moet in het werk worden gesteld om de oorzaak vast te stellen. Elk ongeval is er één te veel, ook al komt het zelden voor. Veiligheid is een topprioriteit bij de jacht.”