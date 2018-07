Vierdaagselopers boos over niet-werkende app

Deze app bestaat sinds enkele jaren en is enorm populair, vooral omdat het thuisfront via de app kan zien waar „hun” loper is en hoe laat deze aan de finish in Nijmegen wordt verwacht. Ander contact met wandelaars is door het overbelaste mobiele netwerk rond Nijmegen vaak niet eenvoudig.

’Excuses’

„We vinden het zelf ook erg vervelend en bieden onze excuses aan. We hadden voor dit jaar een nieuwe app laten ontwikkelen, maar die blijkt nu niet klaar te zijn”, zegt een woordvoerster van de organisatie. „We doen er alles aan om de app alsnog in de lucht te krijgen voor Apple-gebruikers.”

Dat de app niet werkt bleek toen zondagmiddag de eerste lopers hun startbewijs in Nijmegen hadden opgehaald. Om de app te activeren is namelijk de barcode van het polsbandje nodig. De app werkt wel op Android-toestellen.