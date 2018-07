Zoektocht naar snorkelaarster Nuenen hervat

Ⓒ Sem van Rijssel / MaRicMedia

NUENEN - In het water van het Laco Strandbad in het Brabantse Nuenen is sinds zondag 18.20 uur een vrouw vermist. De vrouw was aan het snorkelen in het water aan de Enodedreef toen ze vermist raakte. De hele avond is naar de vrouw gezocht, maar tevergeefs. Maandagochtend gaat de zoektocht weer verder.