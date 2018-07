Parijs gaat los na behalen wereldtitel

Zondagavond stroomden massa’s mensen naar de Champs-Élysées om de boulevard om te toveren tot een lange strook van Franse vlaggen. Fans schreeuwden van vreugde, staken vuurwerk af en overal was „On est les champions” (We are the champions) te horen.

Ⓒ REUTERS

De politie had het gebied rond de boulevard tijdens de wedstrijd die Frankrijk in Moskou met 4-2 van Kroatië won, afgesloten voor auto’s. In Parijs werd de finale door zo’n 90.000 mensen bekeken op grote schermen bij de Eiffeltoren.

Ⓒ REUTERS

Ⓒ REUTERS

Ⓒ AFP

Tranen in Zagreb

In de Kroatische hoofdstad Zagreb keken zo’n 100.000 voetballiefhebbers op grote schermen naar de finale. Na het verlies reageerden fans teleurgesteld, ongelovig en soms verbaasd. Ook vloeiden er tranen. Toch waren zij trots dat hun land zo ver gekomen was.

Ⓒ REUTERS

De grootste tabloid van het land 24sata kopte: „Slechts zilver, maar met een gouden gloed. Jullie zijn de kampioenen voor ons.”

Ⓒ Getty Images

Ⓒ AFP