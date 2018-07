Stop op extraatjes bluspensionado’s Amsterdam

De commandant van de Amsterdamse brandweer, Leen Schaap, stopt met de extraatjes voor de gepensioneerden. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap is verbolgen over kritiek van gepensioneerde blussers op zijn publieke optredens. Hij stopt met hun extraatjes. De reünistenvereniging, de atletiek- en wielrenclub, de zondagse dansclub; het geld voor de pensionado’s wordt ingetrokken of faciliteiten afgenomen. „Dit is ongelofelijk kinderachtig”, zucht de gepensioneerde Cor Ronner. Schaap geeft aan dat dit pas het begin is.