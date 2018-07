Woede over nieuwe kans voor enkelbandknipper

Een 43-jarige moordenaar krijgt deze week opnieuw een enkelband, nadat hij er eerder al een had doorgeknipt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tilburg - Een 43-jarige moordenaar die vorig jaar maandenlang spoorloos was nadat hij in september zijn enkelband had doorgeknipt, verlaat deze week opnieuw de gevangenis met een enkelband. Nabestaanden zijn woedend.