NFI-baas onder vuur

Een speciale commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt de integriteitskwestie. De betrokken NFI-medewerkster zorgde ervoor dat de zaak werd aangekaart bij de directie. Het gaat om ernstige beschuldigingen, waaronder grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

Een dezer dagen wordt binnen de NFI-top en het ministerie van Justitie en Veiligheid een rapportage over de affaire besproken. Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De betrokken medewerkster bevestigt het vertrouwelijke onderzoek. Een woordvoerder van het ministerie zegt namens het NFI dat „als er een integriteitsonderzoek loopt, daar nooit mededelingen over worden gedaan”.

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Mail onze misdaadverslag-verslaggever Mick van Wely of gebruik onze Whatsapp-tiplijn!

Lees het hele verhaal:

Bekijk ook: Puinruimer bij NFI beticht van machtsmisbruik