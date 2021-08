LIVE | Taliban: ons land is nu compleet onafhankelijk

’Raketten afgevuurd richting vliegveld in Kabul’

Drone-aanval voorkomt nieuw bloedbad Kabul

Nederlands vluchtplan uit Kabul vol missers

23.30 - Taliban: ons land is nu compleet onafhankelijk

Afghanistan heeft zijn onafhankelijkheid herwonnen nu de laatste Amerikaanse militairen het land hebben verlaten. Een woordvoerder van de fundamentalistische beweging zei dat volgens nieuwszender al-Jazeera nadat ook de Taliban hadden bevestigd dat de VS na twintig jaar aanwezigheid zijn vertrokken uit de hoofdstad Kabul.

22.25 - Rutte praat met Macron over situatie in Afghanistan

Demissionair premier Mark Rutte bezoekt dinsdag de Franse president Emmanuel Macron. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal het bezoek onder meer in het teken staan van „de actuele ontwikkelingen in Afghanistan.” Ook zal het EU-voorzitterschap van Frankrijk worden besproken. Het land is vanaf 1 januari 2022 een halfjaar lang voorzitter van de Unie.

Verder spreekt Rutte met de Franse premier Jean Castex, en woont hij een bijeenkomst met Nederlandse CEO’s bij over onder meer het vestigingsklimaat in Frankrijk.

21.45 - Geen akkoord in Veiligheidsraad over veilige zone vliegveld Kabul

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een Frans-Brits voorstel voor een veilige zone op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul voor humanitaire hulpverlening niet overgenomen. Wel verwacht het machtige orgaan dat de Taliban-machthebbers zich aan hun belofte houden om buitenlanders en Afghanen die het land willen verlaten veilig te laten vertrekken.

De Franse president Emmanuel Macron had voorgesteld na het aanstaande vertrek van de laatste Amerikaanse militairen een zone op de luchthaven te creëren voor humanitaire hulp onder VN-bescherming, maar dat kreeg onvoldoende steun. De Veiligheidsraad heeft vijftien landen als lid, waarvan er dertien de resolutie aannamen. China en Rusland onthielden zich van stemming.

Met name China heeft de contacten met de radicaalislamitische Taliban de afgelopen tijd versterkt. Moskou had zich vooraf positief uitgelaten over het idee van een veilige zone op de luchthaven waarvandaan de VS en hun bondgenoten de afgelopen twee weken zo’n 120.000 mensen hebben geëvacueerd. Turkije en Qatar hebben zich opgeworpen om een rol te spelen bij het draaiend houden van het vliegveld.

De VN-resolutie verwijst naar de Taliban-verklaring van eind vorige week dat Afghanen zich vrij kunnen bewegen, zowel via de lucht als de grond. De beweging zei tegelijkertijd niet te willen dat geschoolde krachten het land verlaten. De VS willen tot hun vertrek dinsdag mensen blijven evacueren, ondanks de inschatting dat de dreiging van een nieuwe aanslag bij het vliegveld hoog is. Na de dodelijke aanslag van vorige week was er maandag een raketaanval, waarbij voor zover bekend geen slachtoffers vielen.

21.00 - Taliban beloven uitgezette Afghaanse migranten terug te nemen

De Taliban zijn bereid uitgezette Afghaanse vluchtelingen en migranten terug te nemen, heeft woordvoerder Zabihullah Mujahid verklaard in een interview met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Dat geldt volgens hem ook voor Afghanen die uitgezet worden omdat ze een misdrijf hebben begaan.

Uitgeprocedeerde asielzoekers of wegens een misdrijf uitgezette Afghanen zouden bij terugkeer in Afghanistan wel voor de rechtbank moeten verschijnen. „De rechtbank moet beslissen hoe het verder met hen zal gaan”, aldus de woordvoerder.

Eerder deze maand verklaarde Nederland de mogelijkheid te willen behouden om Afghaanse asielzoekers gedwongen uit te zetten naar hun land van herkomst. Dat stond in een brief aan de Europese Commissie die Nederland en vijf andere EU-lidstaten hadden ondertekend. Naast Nederland ging het om Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland.

Begin juli had de Afghaanse regering aan Brussel meegedeeld dat ze voor een periode van drie maanden stopt met het terugnemen van onder dwang teruggestuurde asielzoekers. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, komt er volgens de Taliban-woordvoerder dus een einde aan die tijdelijke stop en kan Nederland Afghaanse migranten terugsturen naar Afghanistan.

Het ministerie van Justitie, dat over asielzaken gaat, stelde begin augustus dat bij asielaanvragen „per individueel geval wordt beoordeeld of terugkeer mogelijk is.” Momenteel wordt een nieuwe analyse gemaakt van de veiligheidssituatie in het land. Die wordt in oktober verwacht.

17.38 - Pentagon: gevaar bij vliegveld Kabul nog niet geweken

Bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul bestaat nog altijd het risico op aanslagen. Daarvoor waarschuwde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie maandag. „We zitten in een hele gevaarlijke tijd”, aldus de zegsman aan de vooravond van het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen op de luchthaven.

Het Pentagon krijgt nog veel meldingen van dreigingen, de ene specifieker dan de andere. De Afghaans-Pakistaanse vertakking van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS-K) eiste maandag nog een raketaanval op het vliegveld op.

Het Pentagon bevestigde dat vijf raketten zijn afgevuurd, waarvan er zeker één is onderschept door de luchtafweer bij het vliegveld. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

IS-K is ook verantwoordelijk voor de bomaanslag op het vliegveld van donderdag, waardoor volgens onofficiële bronnen 170 Afghanen om het leven kwamen. Ook overleden dertien Amerikaanse militairen door de aanslag.

De Verenigde Staten zijn nog bezig met het evacueren van Afghanen en Amerikanen uit Afghanistan. Inmiddels zijn ruim 122.000 mensen opgehaald uit het land, onder wie 5400 Amerikaanse staatsburgers.

16.22 - Eerste WHO-vlucht met medische goederen landt in Afghanistan

Een eerste vliegtuig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is aangekomen in Afghanistan. Het gaat om de eerste van drie vluchten met medicijnen en andere medische goederen voor het land. Het toestel is geland in de noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

De WHO waarschuwde vrijdag dat de medische goederen in Afghanistan binnen enkele dagen op zouden raken, omdat ze sinds de machtsovername van de Taliban halverwege augustus geen nieuwe middelen konden leveren. Nu is het dus toch gelukt om tot een overeenkomst te komen en nieuwe vluchten uit te kunnen voeren. Er wordt gebruik gemaakt van vliegtuigen uit de vloot van Pakistan International Airlines.

Ruim 12.500 kilo aan onder meer EHBO-pakketten en andere medische spullen zijn nu aangekomen, zodat aan de basisbehoeften van ruim 200.000 mensen voldaan kan worden. Ook kunnen er 3500 chirurgische ingrepen worden uitgevoerd en meer dan 6500 mensen kunnen worden behandeld aan verwondingen. De spullen zijn bestemd voor veertig medische instellingen verspreid over 29 Afghaanse provincies.

13.55 - Meeste Amerikaanse diplomaten weg uit Kabul

De meeste Amerikaanse diplomaten en hun medewerkers hebben Kabul verlaten. De topman van het diplomatenteam in de Afghaanse hoofdstad, Ross Wilson, vertrekt naar verwachting als een van de laatsten en zou dan uiterlijk dinsdag vertrekken.

De Amerikaanse strijdkrachten evacueerden zondag nog 1200 mensen uit Kabul. Raketaanvallen in de richting van het vliegveld hebben de evacuaties niet belemmerd. Naast de laatste diplomaten vertrekken dinsdag ook de laatste Amerikaanse troepen.

Met het vertrek van duizenden militairen sluiten de VS een strijd van twintig jaar tegen de extremistische Taliban vruchteloos af. De Taliban hebben niet toegestaan dat er later dan dinsdag nog evacuaties zouden zijn die westerse mogendheden op het vliegveld Hamid Karzai uitvoeren. De Taliban hebben ook gezegd pas een regering te willen vormen als alle buitenlandse troepen weg zijn.

11.56 - IS eist raketaanval op vliegveld Kabul op

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de raketaanval maandagochtend op het vliegveld van Kabul opgeëist. Een deel van de raketten zou zijn onderschept door het raketafweersysteem nabij de luchthaven. Hoeveel schade de aanval precies heeft veroorzaakt is nog onduidelijk.

Het was in eerste instantie niet duidelijk wie er had geschoten en waarop precies. De raketten werden mogelijk afgeschoten van een voertuig ten noorden van de Afghaanse hoofdstad. Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. En inwoners uit de omgeving van de luchthaven hoorden dat het raketafweersysteem in werd geschakeld.

De Afghaans-Pakistaanse tak van IS was ook verantwoordelijk voor de bomaanslag op het vliegveld van Kabul donderdag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 Afghanen stierven. Dertien Amerikaanse militairen kwamen ook om het leven. Als vergelding voor deze aanval hebben de Verenigde Staten twee droneaanvallen uitgevoerd op doelen van de terreurbeweging.

9.18 - Taliban veroordelen Amerikaanse luchtaanval in Kabul

De Taliban veroordelen de Verenigde Staten voor het uitvoeren van een luchtaanval in Kabul zonder de groepering eerst te informeren. Het is ongeoorloofd dat de Amerikanen naar eigen wens aanvallen uitvoeren in andere landen, zegt een woordvoerder tegen de Chinese staatszender CGTN.

Het Amerikaanse leger doodde zondag naar eigen zeggen zelfmoordterroristen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat (IS-K), waarmee een nieuwe aanslag op de luchthaven van Kabul zou zijn voorkomen. Het was de tweede aanval op IS-K sinds die groepering een zeer dodelijke aanslag pleegde op het vliegveld. Onder de doden waren dertien Amerikaanse militairen.

De Afghaanse hoofdstad Kabul werd half augustus ingenomen door de Taliban. Sindsdien zijn zij de machthebbers in het land. Ze kunnen niet rekenen op steun van IS-K, die radicaler is dan de moslimextremisten van de Taliban. De twee groeperingen zien elkaar als vijanden.

8.59 - Defensie houdt voorzichtig weer schietoefeningen bij opvang

De krijgsmacht gaat weer „voorzichtig” schietoefeningen houden op twee militaire terreinen waar in de buurt Afghaanse evacués worden opgevangen. Het ministerie van Defensie heeft overleg gevoerd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en zegt te denken dat de oefeningen zo geregeld kunnen worden dat de evacués er geen last van hebben.

Er werd vanwege de opvang sinds vorige week niet meer geschoten in Harskamp en Zoutkamp, maar volgens Defensie zijn de oefenterreinen eigenlijk wel nodig om militairen „goed getraind” te houden. Het ministerie denkt door geen zware wapens te gebruiken en buiten gehoorsafstand te blijven dat het mogelijk moet zijn om te oefenen zonder de evacués uit het oorlogsgebied tot last te zijn.

Defensie onderhoudt naar eigen zeggen nauw contact met het COA, en belooft goed in de gaten te houden of de evacués geen last hebben van de oefeningen. Op de legerplaats in Harskamp werd sinds vorige week helemaal niet meer geoefend, in Zoutkamp waren alleen de schietoefeningen stilgelegd.

6.37 - VS onderzoeken meldingen van burgerslachtoffers na aanval Kabul

Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de luchtaanval die het zondag in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft uitgevoerd burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie door de aanval om het leven zijn gekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd.

Afghanen bij een huis dat is getroffen na een drone-aanval van de VS in KAbul. Ⓒ ANP/HH

„We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval vandaag op een voertuig in Kabul”, zegt een woordvoerder van het leger. „We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige levens.”

De droneaanval op de auto was de tweede vergeldingsactie van de Amerikanen voor de dodelijke bomaanslag donderdag bij het vliegveld van Kabul, die is opgeëist door de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS-K). Ooggetuigen meldden dat de wijk waar de aanval werd uitgevoerd trilde door de enorme knal.

„We zijn er zeker van dat we succesvol het doelwit hebben geraakt”, aldus het Amerikaanse leger. De explosies die volgden op de droneaanval zouden wijzen „op de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid explosief materiaal” in de auto. Die hebben volgens het leger misschien tot extra slachtoffers geleid.

Volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris zat in de auto zeker één IS-K-strijder. Die zou van plan zijn geweest een nieuwe aanslag te plegen op het vliegveld.

6.35 - Kaag plant reizen naar Pakistan, Turkije en Qatar

Het kabinet start een diplomatiek offensief om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Samen met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk wordt de druk opgevoerd op „meerdere landen in de regio”, meldt het AD, bijvoorbeeld om mensen toe te laten die erin slagen over land Afghanistan uit te komen.

De VS meldden zondagavond in een gezamenlijke verklaring met honderd landen, waaronder Nederland, toezeggingen te hebben van de Taliban dat buitenlanders en Afghanen die op evacuatielijsten staan, het land mogen verlaten.

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reist deze week naar meerdere landen in de regio. Welke landen dat zijn en met wie zij zal spreken, kan haar woordvoerder niet zeggen.

Volgens ingewijden doet Kaag in elk geval buurland Pakistan, Turkije en Qatar aan. In die golfstaat hebben de Taliban een kantoor. Landen die wel contact hebben met het bewind, voeren die gesprekken in de Qatarese hoofdstad Doha. Of Kaags geplande bezoek aan het land betekent dat zij met de Taliban spreekt, is niet bekend.

6.35 - Permanente leden VN-Veiligheidsraad bijeen over Afghanistan

De permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen naar verwachting maandag bijeen voor spoedoverleg over Afghanistan. China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS beraden zich op uitnodiging van VN-chef António Guterres over het Aziatische land. Ze deden dat 16 augustus ook al met de voltallige Veiligheidsraad, nadat de Taliban Kabul onder de voet hadden gelopen.

De VN hebben sancties tegen de Taliban afgekondigd en veel mogendheden beschouwen de soennitische extremisten als een terroristische organisatie. De Taliban hebben half augustus vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen met een offensief van zo’n drie maanden, waarbij ze op relatief weinig tegenstand zijn gestuit.

Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS vertrekken uiterlijk dinsdag uit het land van ongeveer 33 miljoen inwoners en hebben hun ambassades vrijwel opgedoekt. China en Rusland hebben hun ambassades opengehouden. Donderdag is er een bloedige aanslag bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul geweest, waar de westerse mogendheden bezig zijn geweest met het evacueren van landgenoten en Afghanen die vluchten voor de Taliban.

6.30 - Duitse minister reist net als Kaag naar regio Afghanistan

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas reist net als zijn Nederlandse collega Sigrid Kaag deze week naar de regio Afghanistan. Het heeft daar overleg met drie buurlanden om ook na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan evacuaties mogelijk te maken.

Maas, die om dezelfde reden afgelopen weekend in Turkije is geweest, landt maandagochtend in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de middag vertrekt hij naar Doesjanbe in Tadzjikistan en dinsdag brengt de minister een bezoek aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Maas zegde aan het begin van zijn reis economische en humanitaire hulp toe aan de buurlanden. „Het is in ons eigen belang om te voorkomen dat de ineenstorting van Afghanistan de hele regio destabiliseert”, zei hij.

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde zaterdag aan dat Kaag deze week naar de regio Afghanistan reist. Een woordvoerder van Kaags ministerie wilde niet zeggen naar welk land de bewindsvrouw gaat en wat zij daar precies gaat doen.

Rutte meldde verder dat hij de huidige situatie besproken heeft met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij heeft met haar afgesproken dat Nederland en Duitsland, samen met het Verenigd Koninkrijk en andere landen, zo snel mogelijk weer een „presentie” willen hebben in Afghanistan. Dat is wel afhankelijk van „de politieke en veiligheidssituatie.”