LIVE | VS onderzoeken meldingen van burgerslachtoffers na aanval Kabul

’Raketten afgevuurd richting vliegveld in Kabul’

Drone-aanval voorkomt nieuw bloedbad Kabul

6.37 - VS onderzoeken meldingen van burgerslachtoffers na aanval Kabul

Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de luchtaanval die het zondag in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft uitgevoerd burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie door de aanval om het leven zijn gekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd.

„We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval vandaag op een voertuig in Kabul”, zegt een woordvoerder van het leger. „We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige levens.”

De droneaanval op de auto was de tweede vergeldingsactie van de Amerikanen voor de dodelijke bomaanslag donderdag bij het vliegveld van Kabul, die is opgeëist door de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS-K). Ooggetuigen meldden dat de wijk waar de aanval werd uitgevoerd trilde door de enorme knal.

„We zijn er zeker van dat we succesvol het doelwit hebben geraakt”, aldus het Amerikaanse leger. De explosies die volgden op de droneaanval zouden wijzen „op de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid explosief materiaal” in de auto. Die hebben volgens het leger misschien tot extra slachtoffers geleid.

Volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris zat in de auto zeker één IS-K-strijder. Die zou van plan zijn geweest een nieuwe aanslag te plegen op het vliegveld.

6.35 - Permanente leden VN-Veiligheidsraad bijeen over Afghanistan

De permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen naar verwachting maandag bijeen voor spoedoverleg over Afghanistan. China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS beraden zich op uitnodiging van VN-chef António Guterres over het Aziatische land. Ze deden dat 16 augustus ook al met de voltallige Veiligheidsraad, nadat de Taliban Kabul onder de voet hadden gelopen.

De VN hebben sancties tegen de Taliban afgekondigd en veel mogendheden beschouwen de soennitische extremisten als een terroristische organisatie. De Taliban hebben half augustus vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen met een offensief van zo’n drie maanden, waarbij ze op relatief weinig tegenstand zijn gestuit.

Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS vertrekken uiterlijk dinsdag uit het land van ongeveer 33 miljoen inwoners en hebben hun ambassades vrijwel opgedoekt. China en Rusland hebben hun ambassades opengehouden. Donderdag is er een bloedige aanslag bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul geweest, waar de westerse mogendheden bezig zijn geweest met het evacueren van landgenoten en Afghanen die vluchten voor de Taliban.

6.30 - Duitse minister reist net als Kaag naar regio Afghanistan

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas reist net als zijn Nederlandse collega Sigrid Kaag deze week naar de regio Afghanistan. Het heeft daar overleg met drie buurlanden om ook na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan evacuaties mogelijk te maken.

Maas, die om dezelfde reden afgelopen weekend in Turkije is geweest, landt maandagochtend in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de middag vertrekt hij naar Doesjanbe in Tadzjikistan en dinsdag brengt de minister een bezoek aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Maas zegde aan het begin van zijn reis economische en humanitaire hulp toe aan de buurlanden. „Het is in ons eigen belang om te voorkomen dat de ineenstorting van Afghanistan de hele regio destabiliseert”, zei hij.

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde zaterdag aan dat Kaag deze week naar de regio Afghanistan reist. Een woordvoerder van Kaags ministerie wilde niet zeggen naar welk land de bewindsvrouw gaat en wat zij daar precies gaat doen.

Rutte meldde verder dat hij de huidige situatie besproken heeft met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij heeft met haar afgesproken dat Nederland en Duitsland, samen met het Verenigd Koninkrijk en andere landen, zo snel mogelijk weer een „presentie” willen hebben in Afghanistan. Dat is wel afhankelijk van „de politieke en veiligheidssituatie.”