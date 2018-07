Ex-kankerpatiënt loopt jaar na operatie de Vierdaagse

Willem Brethouwer draagt zijn wandelschoenen met trots. Een jaar na een operatie wegens alvleesklierkanker gaat hij nu de Vierdaagse van Nijmegen lopen. 30 kilometer per dag! Ⓒ Marcel Antonisse

Nijmegen - Een jaar nadat de 61-jarige Willem Brethouwer uit Leusden is geopereerd aan alvleesklierkanker loopt hij vanaf morgen mee in de Vierdaagse van Nijmegen. Elke dag gaat hij 30 kilometer lopen, en hij is er op gebrand om de eindstreep te halen.