52-jarige vrouw aangehouden na aanrijden fietser

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plaats van het ongeluk. De man liep volgens de politie meerdere breuken en inwendig letsel op.

Na het incident is er door de politie onderzoek verricht waarbij ook camerabeelden werden bekeken. Volgens Omroep Brabant is op basis van dit onderzoek de 52-jarige vrouw aangehouden. De vrouw is door de politie verhoord maar mocht maandagochtend wel naar huis.