Fietser aangereden in Bladel, dader spoorloos

BLADEL - De politie in Bladel heeft rond 1.00 uur een zwaargewonde fietser op de Hallenstraat gevonden. De politie in Oost-Brabant gaat ervan uit dat de fietser is aangereden en roept eventuele getuigen op zich te melden. Over de identiteit heeft de politie nog geen mededelingen gedaan.