Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Helsinki

De twee staatshoofden zullen onder meer gedetailleerd over Syrië praten. De steun van Rusland aan de Syrische president Bashar al-Assad, die door de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten wordt beschuldigd van het gebruik van chemische wapens tegen burgers, is een van de belangrijkste aandachtspunten geweest in de gespannen relatie tussen Washington en het Kremlin.

Andere controversiële kwesties

Ook andere controversiële kwesties zullen waarschijnlijk aan de orde komen als de twee wereldleiders elkaar ontmoeten. Zo heeft Trump gezegd dat hij de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen gaat bespreken. Verwacht wordt dat Poetin zijn standpunt zal herhalen dat Moskou daar niets mee te maken heeft. Vrijdag werd bekend dat de VS twaalf Russische inlichtingenofficieren vervolgen voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016.

Trump liet overigens zondag in een interview met CBS News weten dat hij „weinig verwacht” van de ontmoeting.