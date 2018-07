Campagne tegen kindersekstoerisme gestart

„Niet alleen toeristen misbruiken kinderen in het buitenland, ook zakenreizigers, expats of vrijwilligers, die zich opgeven voor hulporganisaties”, zegt Celine Verheijen van Defence for Children dat de meldingen registreert. „Daders zijn niet alleen mannen van middelbare leeftijd, zij zijn van alle leeftijden, het kan ook om vrouwen gaan. Ook personen, die kinderen aanbieden zijn interessant voor ons.”

Verdachte situaties kunnen via de website www.meldkindersekstoerisme.nl worden aangekaart.

De campagne Don’t Look Away is een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de marechaussee, ANVR, Defence for Children en Terre des Hommes. Sinds 2015 loopt de campagne steeds in de zomerperiode.