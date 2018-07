Geen grip op Trump

Een imitator van president Trump heeft succes bij een dame. Ze poseren voor het presidentiele paleis waar de top zal plaatvinden. Ⓒ foto AFP

Washington - Zelfs directe medewerkers van president Trump kijken gespannen uit naar de ontmoeting van Trump met president Poetin in Helsinki. Tot in de West Wing vragen ze zich af: wat is het strijdplan van Donald Trump? Zelfs het concrete doel van het gesprek is onduidelijk. „Ik laat het na de meeting weten. Ik geloof in meetings”, was het enige dat Trump daarover kwijt wilde.