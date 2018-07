Dik 3 miljoen Nederlandse tv-kijkers WK-finale

Ⓒ ANP / Stanley Gontha

HILVERSUM - De finale van het WK voetbal is zondag in Nederland door ruim drie miljoen kijkers gevolgd. Ze zagen Frankrijk wereldkampioen worden en Kroatië met 4-2 strijdend ten onder gaan. Het was volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) het best bekeken tv-programma van zondag. De nabeschouwing (2,9 miljoen) en de huldiging (2,5 miljoen), eveneens op NPO 1, staan in het dagrapport tweede en derde.