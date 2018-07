Top is winst voor sluwe Poetin

Zowel tegen de komst van Trump als tegen die van Poetin werd gedemonstreerd in Helsinki. Ⓒ foto REUTERS

Moskou - Twee alfa-mannen, Trump grillig en onvoorspelbaar, Poetin sfinxachtig en onverzettelijk. Terwijl Trump doorgaans volkomen onvoorbereid de arena instapt, staat Poetin bekend om zijn uitvoerige dossierkennis. Sommige analisten houden hierdoor hun hart vast, zeker ook in Brussel waar Trump deze week nog verklaarde dat Poetin voor hem zeker geen vijand is. „En misschien worden we ooit wel vrienden.”