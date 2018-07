Woede om naheffing parkeerboete Kroatië

„Er wordt dan een schikkingsvoorstel gedaan waarbij zo’n 250 euro voor advocaten en vertaalkosten moeten worden betaald. Daarnaast wordt tegelijkertijd aangegeven dat in Kroatië een procedure wordt gestart bij de rechtbank als er niet binnen acht dagen is betaald”, zegt Annelies Tichelaar van de ANWB.

„Dan wordt een leuke vakantie ineens toch een nare ervaring. Als voorbeeld kreeg een groot aantal van onze leden in Nederland een brief van het incassobureau waarin een bedrag van maar liefst 287 euro betaald moest worden omdat in Pula op het schiereiland Istrië geen of onvoldoende geld was betaald. Dat zijn natuurlijk bizarre naheffingen”, aldus Tichelaar.

Het overkwam ook de familie Van Wijnen. „Omdat de parkeerautomaat defect was, kon er alleen met kleingeld worden betaald. We konden nergens geld omwisselen en besloten de gok te wagen en geen kaart te kopen. Bij terugkomst zat er een boete van 100 kuna (13,50 euro) onder de ruitenwisser. Volledig in het Kroatisch, dus onbegrijpelijk voor ons. We dachten dat we automatisch de bekeuring ook op ons thuisadres zouden ontvangen waarin wel duidelijk zou zijn hoe dat te betalen. Maar ik was stomverbaasd dat dit een brief betrof van een gerechtsdeurwaarder met een bedrag van 287 euro”, aldus de heer Van Wijnen.

„Ons advies is: betaal en als je iets op een parkeerterrein niet snapt, zet je auto dan ergens anders neer. Neem niet de gok, want voordat je het weet, ben je de klos”„ weet Tichelaar. „Het is inmiddels te veel mensen overkomen om te zeggen dat het pech is.”

